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00:53 (мск), источник: Tengrinews

По Актау прокатилась волна нападений на машины

Жители Актау, которые припарковали свои автомобили во дворах 28 микрорайона, утром, 27 февраля, обнаружили, что у машин разбиты стекла. По словам автовладельцев, пострадало более 10 автомобилей, сообщает «Лада».

Источник: Tengrinews

Один из пострадавших по имени Владимир, владелец Nissan Qashqai, предполагает, что стекла разбивали свечами зажигания. Количество поврежденных автомобилей, по словам мужчины, более 12.

«В 10 утра мне позвонили в дверь полицейские. Они сообщили, что мой автомобиль является двенадцатым, пострадавшим от рук вандалов. Я приехал на СТО, чтобы заменить стекла, там уже было около 10 автомобилей из нашего микрорайона с такими же повреждениями. Интересно, что из автомобилей ничего не похитили», — рассказал Владимир.

Ущерб, нанесенный Nissan Qashqai, по его словам, составил более 50 тысяч тенге.

Владелица Toyota Corolla по имени Мадина сообщила, что ее автомобиль был припаркован во дворе 35 дома 28 микрорайона. Утром, выходя на работу, она увидела разбитое стекло передней пассажирской двери.

«Ничего из салона не похитили. Только разбили стекло. Остался открытый бардачок, но там у меня не было ничего ценного. Злоумышленники не оставили отпечатков», — рассказала потерпевшая.

Сумма ущерба, по словам Мадины, вместе с ремонтом составляет около 100 тысяч тенге.

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