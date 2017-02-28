По Актау прокатилась волна нападений на машины

Один из пострадавших по имени Владимир, владелец Nissan Qashqai, предполагает, что стекла разбивали свечами зажигания. Количество поврежденных автомобилей, по словам мужчины, более 12.

«В 10 утра мне позвонили в дверь полицейские. Они сообщили, что мой автомобиль является двенадцатым, пострадавшим от рук вандалов. Я приехал на СТО, чтобы заменить стекла, там уже было около 10 автомобилей из нашего микрорайона с такими же повреждениями. Интересно, что из автомобилей ничего не похитили», — рассказал Владимир.

Ущерб, нанесенный Nissan Qashqai, по его словам, составил более 50 тысяч тенге.

Владелица Toyota Corolla по имени Мадина сообщила, что ее автомобиль был припаркован во дворе 35 дома 28 микрорайона. Утром, выходя на работу, она увидела разбитое стекло передней пассажирской двери.

«Ничего из салона не похитили. Только разбили стекло. Остался открытый бардачок, но там у меня не было ничего ценного. Злоумышленники не оставили отпечатков», — рассказала потерпевшая.

Сумма ущерба, по словам Мадины, вместе с ремонтом составляет около 100 тысяч тенге.