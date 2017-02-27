«Ограничено движение в направлении проспекта Победы. Перекрыто движение по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста», — говорится в сообщении.

Мост, проходящий над проспектом Победы, уже несколько лет считается аварийным. Бетонные конструкции моста были повреждены в результате нескольких пожаров, произошедших под ним, на месте рынка секонд-хенд. Мост держался на временных металлических опорах. В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе.