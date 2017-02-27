В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе
КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. Движение транспорта на этом участке перекрыто.
КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. Движение транспорта на этом участке перекрыто.
«Ограничено движение в направлении проспекта Победы. Перекрыто движение по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста», — говорится в сообщении.
Мост, проходящий над проспектом Победы, уже несколько лет считается аварийным. Бетонные конструкции моста были повреждены в результате нескольких пожаров, произошедших под ним, на месте рынка
Ранее сообщалось, что в Киеве произошли три крупных пожара. В ночь на 11 февраля горел автобусный парк. Как сообщает