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23:10 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. Движение транспорта на этом участке перекрыто.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Ограничено движение в направлении проспекта Победы. Перекрыто движение по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста», — говорится в сообщении.

Мост, проходящий над проспектом Победы, уже несколько лет считается аварийным. Бетонные конструкции моста были повреждены в результате нескольких пожаров, произошедших под ним, на месте рынка секонд-хенд. Мост держался на временных металлических опорах. В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошли три крупных пожара. В ночь на 11 февраля горел автобусный парк. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, уже в два часа ночи огонь удалось потушить.

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