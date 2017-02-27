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23:21 (мск), источник: РИА Новости

Актера Каранченцова госпитализируют в одну из московских больниц

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Народного артиста Николая Караченцова переводят в одну из столичных больниц, сообщил РИА Новости сын артиста Андрей Караченцов.

Источник: РИА Новости

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что актёр был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья.

«Папу транспортируют в московскую больницу», — сказал сын актёра.

По сообщениям врачей, актёр получил в ДТП сотрясение мозга.

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