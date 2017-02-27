Актера Каранченцова госпитализируют в одну из московских больниц
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Народного артиста Николая Караченцова переводят в одну из столичных больниц, сообщил РИА Новости сын артиста Андрей Караченцов.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Народного артиста Николая Караченцова переводят в одну из столичных больниц, сообщил РИА Новости сын артиста Андрей Караченцов.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что актёр был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья.
«Папу транспортируют в московскую больницу», — сказал сын актёра.
По сообщениям врачей, актёр получил в ДТП сотрясение мозга.