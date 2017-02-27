Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Как одевать ребенка весной: советы мам
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
23:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Кличко объяснил обрушение моста в Киеве «усталостью от времени»

Часть Шулявского путепровода обвалилась вечером в понедельник, 27 февраля, в одном из центральных районов Киева. Об этом сообщает телеканал «112».

Пострадавших в результате инцидента нет, однако, по свидетельству очевидцев, поврежден один автомобиль, стоявший под мостом. Движение по путепроводу, который является частью крупной автомагистрали, частично ограничено.

На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что мост не был аварийным и мог обвалиться от «усталости» и нарушения норм эксплуатации. «Он устал от времени с одной стороны, с другой стороны были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы [ларьки], где был пожар», — сказал градоначальник.

Как отмечает «112», путепровод, проходящий над проспектом Победы, уже несколько лет считался аварийным. Его бетонные конструкции оказались повреждены в результате нескольких пожаров, которые произошли на располагавшимся под ним рынком секонд хэнда. При этом ремонт моста регулярно откладывался, хотя он держался на временных металлических опорах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп нашел виновника бардака в США
Белый дом назвал цель увеличения военного бюджета США
Медведев заявил о стабилизации ситуации на рынке труда РФ
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
Дворкович назвал сумму долга Белоруссии за российский газ
Трамп заявил, что уже десять лет не звонил в Россию
Граждане Грузии смогут ездить в Европу без виз с конца марта
Голодец предложила изменить прямоугольную форму классов в школах
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь