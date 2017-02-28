В полиции назвали возможного виновника аварии с участием Караченцова

«По предварительным данным, водитель “Газели” не заметил выезжавшую на перекресток Toyota и ударил легковушку в бок. Водитель грузовичка доставлен в Щелковский отдел ДПС, где его опрашивают сотрудники Госавтоинспекции», — сказал собеседник агентства.

ДТП с участием Караченцова произошло вечером 27 февраля в поселке Загорянский в Щелковском районе Подмосковья. Toyota Highlander, в которой ехал актер, столкнулась на перекрестке с «Газелью». Актера госпитализировали с сотрясением мозга.

По информации РЕН ТВ, в иномарке, помимо Караченцова, ехали его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева, они получили травмы. Машиной, предположительно, управляла супруга актера Людмила Поргина.

Друг семьи Караченцова режиссер Юрий Рашкин сообщил «Вечерней Москве», что Поргина дает показания в полиции, в больницу к актеру поехал его сын Андрей.