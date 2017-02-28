Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Как одевать ребенка весной: советы мам
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
02:20 (мск), источник: Lenta.Ru

В полиции назвали возможного виновника аварии с участием Караченцова

Виновником ДТП с участием Николая Караченцова, предположительно, был водитель «Газели», врезавшейся в машину актера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, водитель “Газели” не заметил выезжавшую на перекресток Toyota и ударил легковушку в бок. Водитель грузовичка доставлен в Щелковский отдел ДПС, где его опрашивают сотрудники Госавтоинспекции», — сказал собеседник агентства.

ДТП с участием Караченцова произошло вечером 27 февраля в поселке Загорянский в Щелковском районе Подмосковья. Toyota Highlander, в которой ехал актер, столкнулась на перекрестке с «Газелью». Актера госпитализировали с сотрясением мозга.

По информации РЕН ТВ, в иномарке, помимо Караченцова, ехали его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева, они получили травмы. Машиной, предположительно, управляла супруга актера Людмила Поргина.

Друг семьи Караченцова режиссер Юрий Рашкин сообщил «Вечерней Москве», что Поргина дает показания в полиции, в больницу к актеру поехал его сын Андрей.

Новое ДТП с участием Караченцова произошло ровно через 12 лет после серьезной аварии, в которую он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда артист получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Полностью восстановить речевые функции ему не удалось до сих пор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп нашел виновника бардака в США
Белый дом назвал цель увеличения военного бюджета США
Определились первые полуфиналисты западной конференции КХЛ
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
СМИ: Палата лордов намерена затормозить закон по запуску Brexit
Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии «Оскар»
СБУ допросила Савченко из-за визита в ДНР
Историк усомнился в высоком уровне образования в СССР
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь