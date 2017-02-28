Новый знакомый украл у комсомольчанки деньги и телефон
Комсомольчанка в Интернете познакомилась с молодым человеком и пригласила его к себе в гости.
Комсомольчанка в Интернете познакомилась с молодым человеком и пригласила его к себе в гости.
Вместе молодые люди выпили, потом девушка уснула. Фигурант воспользовался этим и украл телефон и деньги потерпевшей. Ущерб составил 14 тысяч рублей.
Злоумышленника задержали в Амурске, где он снимал квартиру. Выяснилось, что телефон фигурант продал, деньги потратил на алкоголь. 25-летний мужчина ранее был неоднократно судим. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на