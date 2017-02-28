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03:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Новый знакомый украл у комсомольчанки деньги и телефон

Комсомольчанка в Интернете познакомилась с молодым человеком и пригласила его к себе в гости.

Вместе молодые люди выпили, потом девушка уснула. Фигурант воспользовался этим и украл телефон и деньги потерпевшей. Ущерб составил 14 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали в Амурске, где он снимал квартиру. Выяснилось, что телефон фигурант продал, деньги потратил на алкоголь. 25-летний мужчина ранее был неоднократно судим. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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