Новый знакомый украл у комсомольчанки деньги и телефон

Вместе молодые люди выпили, потом девушка уснула. Фигурант воспользовался этим и украл телефон и деньги потерпевшей. Ущерб составил 14 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали в Амурске, где он снимал квартиру. Выяснилось, что телефон фигурант продал, деньги потратил на алкоголь. 25-летний мужчина ранее был неоднократно судим. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.