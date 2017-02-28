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03:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Ловля краба в мутной воде: бизнесменов Приморья поймали на афере

В Приморье по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи краба на сумму более 20 млн рублей, сообщили ИА Дейта в прокуратуре.

Приморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку сведений, поступивших из управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Объектом проверки стала компания, занимающаяся рыбоводством и переработкой морепродуктов.

Выяснилось, что ООО «Озерки» разводит в районе реки Раздольная японского мохнаторукого краба в прудовом хозяйстве, состоящем из каскада 19 прудов, сообщающихся между собой. При этом водное сообщение между рекой и прудами отсутствует.

По заключению ФГБНУ «ТИНРО-Центр» японский мохнаторукий краб размножается в опресненном морском прибрежье, а для созревания необходимо наличие солоноватой воды. Между тем, из-за удаленности прудов от устья реки Раздольная, а также отсутствия сообщения между рекой и прудами, солоноватые воды в пруды не проникают.

Результаты проверки свидетельствовали о незаконной добыче компанией японского мохнаторукого краба с апреля по май 2016 года в количестве 249 тыс. особей, в отсутствие разрешения на вылов. В дальнейшем этот краб был экспортирован. От незаконной деятельности ООО «Озерки» экологический ущерб превысил 20 млн рублей.

Природоохранный прокурор направил материалы проверки для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения отделом дознания ОМВД по Уссурийску возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов, ход и результаты расследования поставлены на контроль природоохранной прокуратуры.

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