Два ракетных катера ТОФ сбрасывали фекальные воды в бухту Улисс во Владивостоке
На двух ракетных катерах бригады были открыты клапаны сброса
На двух ракетных катерах бригады были открыты клапаны сброса
Специалисты военной прокуратуры и Росприроднадзора выявили нарушения природоохранного законодательства, допущенные в бригаде надводных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), расположенной в бухте Улисс во Владивостоке.
На сайте Тихоокеанского управления Росприроднадзора сообщается, что на двух ракетных катерах бригады были открыты клапаны сброса
Ответственность за данное нарушение предусмотрена ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования). Решение по привлечению к ответственности должностных лиц этих кораблей ТОФ будет принято военной прокуратурой Владивостокского гарнизона, отмечается в сообщении природоохранного ведомства.
Как сообщалось, летом 2016 года министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской поручил Росприроднадзору усилить экологический контроль в акватории у берегов Владивостока. В частности, министр призвал обеспечить строгое соблюдение природоохранного законодательства при бункеровке судов и обращении с судовыми отходами, в том числе на военных кораблях.