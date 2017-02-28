Экипаж ДПС в Хабаровском крае преследовал пьяного водителя и врезался в дом

В ночь на понедельник в Комсомольске-на-Амуре полицейские, устроив погоню за нетрезвым автолюбителем, попали в аварию. Водитель машины ДПС не рассчитал скорость и врезался в стену дома на улице Вагонной, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Началась погоня на улице Вокзальной: молодой человек в состоянии алкогольного опьянения не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. При повороте на улицу Вагонную нарушитель развил большую скорость, и, вылетев с дороги, въехал в сугроб.

Полицейские также не успели сориентироваться вовремя — машина ГИБДД опрокинулась на бок и врезалась в стену жилого дома № 14 на улице Вагонной. Удар пришелся на крыльцо продуктового магазина. Стена дома получила повреждения — обвалилась штукатурка, пострадали и рольставни. Фрагменты автомобиля ДПС разлетелись по всему тротуару.

«Удара я не почувствовала, услышала, как сработала сигнализация у магазина внизу. Выглянула — а там машина на боку. Водитель не сразу вылез. Кстати, это у нас не первый случай. Уже было, что машины в дом врезались», — рассказала жительница дома № 14.

Тем временем пьяный нарушитель убежал с места ДТП, бросив машину. Чуть позже он заявил в полицию о том, что у него якобы угнали автомобиль, но стражи правопорядка установили, что за рулем иномарки во время погони находился сам хозяин. Факт состояния алкогольного опьянения также подтвердился.

Сейчас водителю грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управлять транспортным средством на срок до двух лет. По факту ДТП с участием полицейского автомобиля проводится служебная проверка.