Страшная находка поразила волонтеров в ходе поисков 8-летнего мальчика в Хабаровском крае
Школьника
Школьника
Хабаровск, 28 февраля, AmurMedia.
Страшная находка — след тела на снегу — попалась на глаза волонтерам в ходе поисков пропавшего школьника Макара Б. в окрестностях Ванино в Хабаровском крае. Однако самые худшие опасения участников
— Мы находимся в поселке Токи. Рядом свалка, бродячие собаки. Как раз здесь этот след и запечатлели. Отпечаток действительно ребенка. На снегу можно даже рассмотреть очертание
В первые секунды сбившимся с ног волонтерам даже показалось, что им на глаза попалось тело школьника. Однако самые страшные опасения участников
Напомним, что восьмилетний Макар Б. вышел из дома № 13 на улице Матросова в минувшее воскресенье, 26 февраля, днем, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. К поискам школьника подключились полицейские, родные мальчика, а также волонтеры. По факту исчезновения ребенка в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело.