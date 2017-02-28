Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Опрос показал, сколько крымских татар хочет переехать на Украину
Звезды 80-х: что произошло с легендами сцены
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
"Черепно-мозговая травма": Караченцов госпитализирован после ДТП
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
04:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Страшная находка поразила волонтеров в ходе поисков 8-летнего мальчика в Хабаровском крае

Школьника по-прежнему ищут сегодня родные, добровольцы и полиция.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 февраля, AmurMedia.

Страшная находка — след тела на снегу — попалась на глаза волонтерам в ходе поисков пропавшего школьника Макара Б. в окрестностях Ванино в Хабаровском крае. Однако самые худшие опасения участников поисково-спасательной операции пока не подтвердились. Мальчика по-прежнему ищут всем поселком, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Мы находимся в поселке Токи. Рядом свалка, бродячие собаки. Как раз здесь этот след и запечатлели. Отпечаток действительно ребенка. На снегу можно даже рассмотреть очертание шапки-ушанки, в которой пропал Макар. Ждем полицию, — такой аудиоотчет пришел добровольцам, задействованным в поисках ребенка, на приложение WhatsApp.

В первые секунды сбившимся с ног волонтерам даже показалось, что им на глаза попалось тело школьника. Однако самые страшные опасения участников поисково-спасательной операции, к счастью, не подтвердились. При ближайшем рассмотрении стало очевидно, что это отпечаток детского тельца на снегу. В настоящее время поиски мальчика продолжаются.

Напомним, что восьмилетний Макар Б. вышел из дома № 13 на улице Матросова в минувшее воскресенье, 26 февраля, днем, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. К поискам школьника подключились полицейские, родные мальчика, а также волонтеры. По факту исчезновения ребенка в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крупнейшая выставка продуктов питания пройдет в Хабаровске в первые дни марта
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
Определились первые полуфиналисты западной конференции КХЛ
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
СМИ: Палата лордов намерена затормозить закон по запуску Brexit
Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии «Оскар»
СБУ допросила Савченко из-за визита в ДНР
Историк усомнился в высоком уровне образования в СССР
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь