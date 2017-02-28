Страшная находка поразила волонтеров в ходе поисков 8-летнего мальчика в Хабаровском крае

Хабаровск, 28 февраля, AmurMedia.

Страшная находка — след тела на снегу — попалась на глаза волонтерам в ходе поисков пропавшего школьника Макара Б. в окрестностях Ванино в Хабаровском крае. Однако самые худшие опасения участников поисково-спасательной операции пока не подтвердились. Мальчика по-прежнему ищут всем поселком, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Мы находимся в поселке Токи. Рядом свалка, бродячие собаки. Как раз здесь этот след и запечатлели. Отпечаток действительно ребенка. На снегу можно даже рассмотреть очертание шапки-ушанки, в которой пропал Макар. Ждем полицию, — такой аудиоотчет пришел добровольцам, задействованным в поисках ребенка, на приложение WhatsApp.

В первые секунды сбившимся с ног волонтерам даже показалось, что им на глаза попалось тело школьника. Однако самые страшные опасения участников поисково-спасательной операции, к счастью, не подтвердились. При ближайшем рассмотрении стало очевидно, что это отпечаток детского тельца на снегу. В настоящее время поиски мальчика продолжаются.

Напомним, что восьмилетний Макар Б. вышел из дома № 13 на улице Матросова в минувшее воскресенье, 26 февраля, днем, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. К поискам школьника подключились полицейские, родные мальчика, а также волонтеры. По факту исчезновения ребенка в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело.