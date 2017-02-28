Бывшего десантника обстреляли в одном из баров Хабаровска

Хабаровск, 28 февраля, AmurMedia.

Конфликт возле бара в здании кинотеатра «Хабаровск» закончился стрельбой из травматического пистолета. Пострадавший, бывший служащий ВДВ, отделался синяками и царапинами, сообщил корр. ИА AmurMedia старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

Ссора двух мужчин возле питейного заведения по улице Стрельникова произошла в воскресенье, 26 февраля. Причиной беспорядка, закончившегося стрельбой из травматического пистолета, стала обычная бытовая ссора. Пострадавший, ранее служивший в ВДВ, отделался синяками и царапинами от резиновых пуль. До стрельбы он также успел избить одного из нападавших, которому позднее даже понадобилась помощь врачей.

— Никто из участников конфликта не стал писать заявление, поэтому мы работаем по сообщениям из медицинских заведений. Серьезных повреждений ни у кого нет, оба пострадавших сейчас на амбулаторном лечении, — уточнил Кирилл Блинов.

В настоящий момент ведется проверка, есть ли у нападавшего разрешение на травматическое оружие.