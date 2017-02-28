Вандалы закрасили аллею писателей во Владивостоке

Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.

«Аллея писателей», располагавшаяся у подпорной стены на улице Некрасовской во Владивостоке, почти перестала существовать в изначальном виде. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, вместо изображений русских литераторов, стилизованных под страницы в социальных сетях, подпорную стену во всю высоту теперь занимают сложночитаемые надписи авторства местных вандалов.

Напомним, «аллея писателей» появилась здесь в октябре 2013 года, когда молодежное движение «Патриот Приморья» решило облагородить замусоренную тропинку и невзрачную стену. Дорожку молодежь очистила от хлама, а стену разрисовала портретами русских писателей: Толстого, Гоголя, Пушкина и других. Рядом появился книжный шкаф и пианино.

Правда уже в декабре 2013 года вандалы разрушили пианино и унесли книжный шкаф. От музыкального инструмента остались лишь обломки корпуса и клавиши. До последнего времени рисунки на стене оставались в порядке, но теперь и их вандалы замазали краской из баллончиков.