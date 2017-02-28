Жительница Кубани 6 лет жила по паспорту мужчины, уроженца Калужской области

Обман раскрылся, когда женщина собралась поменять документ, пришедший в негодность, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отделом дознания ОМВД России по Курганинскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа» в отношении 30-летней жительницы города Курганинска.

Женщина обратилась в местный Отдел по вопросам миграции для замены паспорта в связи с непригодностью к использованию. У сотрудников полиции документ вызвал подозрение в подлинности, а при проверке его по автоматизированным информационным системам было установлено, что этот паспорт был выдан в 2011 году жителю Калужской области и в настоящее время числится в розыске.