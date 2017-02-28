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10:59 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Жительница Кубани 6 лет жила по паспорту мужчины, уроженца Калужской области

Краснодар, 28 февраля, KrasnodarMedia. До полугода тюрьмы грозит жительнице Краснодарского края за использование поддельного паспорта.

Обман раскрылся, когда женщина собралась поменять документ, пришедший в негодность, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отделом дознания ОМВД России по Курганинскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа» в отношении 30-летней жительницы города Курганинска.

Женщина обратилась в местный Отдел по вопросам миграции для замены паспорта в связи с непригодностью к использованию. У сотрудников полиции документ вызвал подозрение в подлинности, а при проверке его по автоматизированным информационным системам было установлено, что этот паспорт был выдан в 2011 году жителю Калужской области и в настоящее время числится в розыске.

Подложный паспорт изъят. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде ареста на срок до полугода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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