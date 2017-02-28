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05:03 (мск), источник: Baikal-info.ru

Нетрезвая женщина на иномарке сбила ребёнка на пешеходном переходе в Иркутске

В Иркутске 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Ками», 25 февраля 2017 года совершила наезд на двух человек, переходивших проезжую часть ул. Красноярской по пешеходному переходу.

Как сообщает 28 февраля пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области, в результате 9-летняя девочка с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение. Установлено, что в момент ДТП женщина-водитель иномарки находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Только в январе 2017 года на территории Иркутской области зарегистрировано 13 ДТП с участием несовершеннолетних, 8 из которых произошли в зоне действия пешеходных переходов. Сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области в ближайшее время намерены провести профилактическую акцию «Недобросовестный водитель». Рейдовые мероприятия стражей порядка запланированы на самых аварийноопасных пешеходных переходах, где будут выявляться водители транспортных средств, не предоставляющие преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть.

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