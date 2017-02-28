Женщина из Владивостока родила мертвого ребенка
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Во Владивостоке расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровья по неосторожности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности).
Как стало известно, во время операции кесарева сечения у женщины был извлечен мертвый плод. Между тем, во время беременности врачи не сообщали ни о каких осложнениях.
Расследование уголовного дела продолжается.