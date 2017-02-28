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05:13 (мск), источник: VLADNEWS

Женщина из Владивостока родила мертвого ребенка

Возбуждено уголовное дело.

Во Владивостоке расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровья по неосторожности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности).
Как стало известно, во время операции кесарева сечения у женщины был извлечен мертвый плод. Между тем, во время беременности врачи не сообщали ни о каких осложнениях.

Расследование уголовного дела продолжается.

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