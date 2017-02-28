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06:54 (мск), источник: dostup1.ru

Сотрудницу полиции осудят за пьяное ДТП со сбитым пешеходом в Челябинске

Мужчина до сих пор передвигается на костылях, а даму в погонах уволили.

В Челябинске завершено расследование дела в отношении бывшей сотрудницы полиции, которая в пьяном состоянии села за руль и устроила ДТП с пострадавшим, — женщина полностью признала вину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 8 октября 2016 года вечером. Челябинец на Lada Priora ехал по проспекту Победы в сторону улицы 40-летия Победы, решил развернуться, однако перепутал педали и протаранил Audi A6. Водитель иномарки вызвал аварийного комиссара, который приехал рисовать схему ДТП на Toyota Corolla. Пока участники происшествия оформлялись, в машину комиссара на скорости влетела Toyota Avensis. От удара Corolla снесла водителя Lada, который стоял возле машины, а затем врезалась в бок несчастной Audi.

Водитель Lada Priora, 60-летний челябинец, был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, в том числе черепно-мозговой. Кроме того, в ОКБ-3 у него диагностировали перелом таза. За рулем Toyota Avensis оказалась 31-летняя оперуполномоченная управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. Женщина в погонах отказалась от медосвидетельствования, так как была пьяна.

«Сотрудница полиции была почти сразу уволена из органов. Свою вину она полностью признала. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 264 УК РФ — “Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека”. Материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего поступят в суд. Женщина заявила ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке», — рассказал старший следователь СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Борис Захарин.

Известно, что пострадавший челябинец до сих пор передвигается на костылях. Виновница ДТП объяснила, что не оплачивала мужчине лечение, так как потеряла работу. Женщине грозит до 4 лет лишения свободы.

Ольга Плеханова.

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Сотрудницу полиции осудят за пьяное ДТП со сбитым пешеходом в Челябинске
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