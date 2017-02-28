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05:50 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Более 100 домов во Владивостоке остались без тепла из-за ремонта обвала грунта

Более 100 жилых домов, три школы и три детских сада остались без горячей воды и отопления во Владивостоке из-за ремонта на месте обвала, произошедшего 14 февраля. Отключение продлится сутки, рассказали в Дальневосточной генерирующей компании.

«Работы по подключению нового трубопровода к действующей схеме теплоснабжения будут проведены в течение суток в период с 08.00 28 февраля по 08.00 1 марта», — говорится в сообщении.

По словам энергетиков, отключение позволит ввести временную схему теплоснабжения домов. Это необходимо, чтобы начать строительство подпорной стены и ремонт основной тепломагистрали на месте обвала.

Обвал глубиной 20 метров и размером 10 на 10 метров образовался 14 февраля рядом со стройкой высотного здания во Владивостока. Рядом с провалом находится общежитие Приморского краевого института развития образования. На устранение последствий аварии потребуется около двух месяцев.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, подрядчик не обратил внимания на появившиеся трещины в асфальте и продолжил строительство.

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