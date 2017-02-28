Красноярец отсудил компенсацию за упавший на его машину тополь

Согласно материалам инспекции, летом 2015 года в школе-интернате на улице Пастеровской проводился ремонт здания и благоустройство территории. Работы вела строительная компания «Гранд». При выполнении спила деревьев на припаркованный во дворе школы автомобиль упал тополь.

По заявлению автовладельца полицейские провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сотрудник фирмы, выполняющей работы, пояснил полицейским, что компания возместит автовладельцу причиненный ущерб, но обещание не было выполнено.

Суд установил, что условия контракта предусматривали самостоятельную ответственность фирмы перед третьими лицами за ущерб, причиненный по вине работников подрядной организации. Таким образом, в сентябре 2016 года суд постановил взыскать с ответчика в пользу автовладельца 129,4 тыс. рублей материального ущерба, 4 тыс. рублей затрат на экспертизу, 15 тыс. рублей оплаты услуг представителя, 1 тыс. рублей — на составление нотариальной доверенности и 3,9 тыс. рублей расходов на госпошлину.

Представитель фирмы просил отменить судебное решение, ссылаясь на вину самого истца. Но Красноярский краевой суд оставил жалобу без удовлетворения.