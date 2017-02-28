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06:10 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае два подростка ушли в школу и пропали

Школьникам по 17 лет и их ищут с 17 февраля.

В городе Канск пропали двое подростков — Роман Романов и Ринат Рахимов. Им по 17 лет, учатся в одной школе. Информация о том, что ребята исчезли, появилась в группе «Поиск пропавших детей».

17 февраля ребята ушли из дома в школу, но после занятий не вернулись. Волонтеры предполагают, что ребята могли уехать в Красноярск.

ПРИМЕТЫ РЕБЯТ: Рахимов Ринат — на вид 17 лет, рост 170−180 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы светлые, стрижка короткая. Одет в пуховик тёмно-синего цвета с капюшоном и вставкой по молнии коричневого цвета, джинсы синего цвета, шапка вязанная синего цвета с надписью «ADIDAS» белого цвета, кроссовки чёрного цвета. Романов Роман — на вид 17 лет, рост 170−180 см, среднего телосложения, славянской внешности, волосы светлые, стрижка короткая, сутулится. Особые приметы: на правом ухе шрам около 1 см, кривые мизинцы на обеих руках. Был одет в куртку тёмно-синего цвета с капюшоном на замке, джинсы темно-синего цвета, шапка вязанная черного цвета, кроссовки синего цвета с красно-белыми полосками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребят или обстоятельствах их пропажи просят сообщать по тел: 8 (39161) — 3−20−73, 8−983−144−69−44, 4−20−01 полиция или 102, 8−950−99−66−066 — волонтеры.

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