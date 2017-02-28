В Красноярском крае два подростка ушли в школу и пропали
Школьникам по 17 лет и их ищут с 17 февраля.
Школьникам по 17 лет и их ищут с 17 февраля.
В городе Канск пропали двое подростков — Роман Романов и Ринат Рахимов. Им по 17 лет, учатся в одной школе. Информация о том, что ребята исчезли, появилась в группе «Поиск пропавших детей».
17 февраля ребята ушли из дома в школу, но после занятий не вернулись. Волонтеры предполагают, что ребята могли уехать в Красноярск.
ПРИМЕТЫ РЕБЯТ: Рахимов Ринат — на вид 17 лет, рост 170−180 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы светлые, стрижка короткая. Одет в пуховик
Всех, кому