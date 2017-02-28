В Красноярском крае два подростка ушли в школу и пропали

В городе Канск пропали двое подростков — Роман Романов и Ринат Рахимов. Им по 17 лет, учатся в одной школе. Информация о том, что ребята исчезли, появилась в группе «Поиск пропавших детей».

17 февраля ребята ушли из дома в школу, но после занятий не вернулись. Волонтеры предполагают, что ребята могли уехать в Красноярск.

ПРИМЕТЫ РЕБЯТ: Рахимов Ринат — на вид 17 лет, рост 170−180 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы светлые, стрижка короткая. Одет в пуховик тёмно-синего цвета с капюшоном и вставкой по молнии коричневого цвета, джинсы синего цвета, шапка вязанная синего цвета с надписью «ADIDAS» белого цвета, кроссовки чёрного цвета. Романов Роман — на вид 17 лет, рост 170−180 см, среднего телосложения, славянской внешности, волосы светлые, стрижка короткая, сутулится. Особые приметы: на правом ухе шрам около 1 см, кривые мизинцы на обеих руках. Был одет в куртку тёмно-синего цвета с капюшоном на замке, джинсы темно-синего цвета, шапка вязанная черного цвета, кроссовки синего цвета с красно-белыми полосками.