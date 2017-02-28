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06:48 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кунгуре спасатели вызволили ребёнка из закрытой комнаты

2-летний мальчик случайно закрылся в помещении.

Родители 2-летнего ребёнка в Кунгуре вызвали службу спасения, чтобы вызводить мальчика из закрытой комнаты.

Как сообщает «Искра-Кунгур», в одной из квартир по улице Иренская Набережная ребёнок случайно закрыл себя изнутри в комнате. Открыть её обратно он не смог. После долгих попыток справиться с дверью своими силами родители позвонили в службу спасения.

Эксперты прибыли на место, открыли замок двери и передали «пленника» родителям.

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