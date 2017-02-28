В Кунгуре спасатели вызволили ребёнка из закрытой комнаты

Родители 2-летнего ребёнка в Кунгуре вызвали службу спасения, чтобы вызводить мальчика из закрытой комнаты.

Как сообщает «Искра-Кунгур», в одной из квартир по улице Иренская Набережная ребёнок случайно закрыл себя изнутри в комнате. Открыть её обратно он не смог. После долгих попыток справиться с дверью своими силами родители позвонили в службу спасения.

Эксперты прибыли на место, открыли замок двери и передали «пленника» родителям.