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06:32 (мск), источник: СуперОмск

В Омске полиция разыскивает водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе

ДТП произошло на перекрестке ул. Куйбышева и ул. Звездова накануне, 27 февраля, в 13:20 часов.

По данным омской Госавтоинспекции, неизвестный водитель автомобиля Toyota Harrier сбил 30-летнюю женщину, которая переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия водитель скрылся.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и устанавливают личность скрывшегося водителя.

Омская полиция обращается к очевидцам данного ДТП с просьбой сообщить об имеющейся у вас информации по телефонам 79−20−10 или 02.

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