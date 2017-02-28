В Омске полиция разыскивает водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе
ДТП произошло на перекрестке ул. Куйбышева и ул. Звездова накануне, 27 февраля, в 13:20 часов.
ДТП произошло на перекрестке ул. Куйбышева и ул. Звездова накануне, 27 февраля, в 13:20 часов.
По данным омской Госавтоинспекции, неизвестный водитель автомобиля Toyota Harrier сбил 30-летнюю женщину, которая переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия водитель скрылся.
Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и устанавливают личность скрывшегося водителя.
Омская полиция обращается к очевидцам данного ДТП с просьбой сообщить об имеющейся у вас информации по телефонам 79−20−10 или 02.