В Омске полиция разыскивает водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе

По данным омской Госавтоинспекции, неизвестный водитель автомобиля Toyota Harrier сбил 30-летнюю женщину, которая переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия водитель скрылся.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и устанавливают личность скрывшегося водителя.

Омская полиция обращается к очевидцам данного ДТП с просьбой сообщить об имеющейся у вас информации по телефонам 79−20−10 или 02.