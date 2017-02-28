Опасные игры на рельсах устроили хабаровские подростки

Хабаровск, 28 февраля, AmurMedia.

Сотрудники транспортной полиции в Хабаровске пресекли опасные игры несовершеннолетних. Двое подростков ложились между железнодорожными путями, создавая иллюзию травмирования, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В ходе рейдовых мероприятий проведенных инспекторами по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте в районе платформы «Стройка», были выявлены двое несовершеннолетних, которые ложились на снег в междупутье железнодорожной дороги, создавая иллюзию смертельного травмирования.

Железнодорожная инфраструктура является зоной повышенной опасности, требующей особого внимания и осторожности. На данном отрезке железной дороги, пассажирские и грузовые поезда идут на большой скорости.

В ходе, проведенной с подростками и их родителями беседы, стражами правопорядка установлено, что ребята не посещают дополнительные занятия, секции, кружки и спортивные залы.

За нарушения правил поведения на железнодорожном транспорте, а также действия угрожающие безопасности движения, предусмотрено административное наказание, однако возраста привлечения к административной ответственности ребята не достигли, в связи, с чем отвечать за их действия предстоит их родителям.

В свою очередь инспекторы по делам несовершеннолетних пообещали подросткам подобрать для них интересные секции.