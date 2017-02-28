В доме с обрушившейся крышей квартиры залило кипятком

Людмила Андреевна Шишова до сих пор находится в шоковом состоянии, не может встать с кровати. Среди белого дня ее квартира содрогнулась, и с потолка ручьем полился кипяток. Рассказывает: везде стоял пар, было страшно.

Шкаф, диван, палас, новый натяжной потолок — все пришло в негодность. Такая же ситуация и у соседки Ольги Валяевой. Из-за аварии они вынуждены сейчас жить у родных.

В этой части квартиры у семьи Валяевых стояла детская кроватка. Примерно в 3 часа дня с потолка побежала горячая вода. По счастливой случайности, ребенок в этот момент находился у бабушки.

— Сегодня с утра приходили с соцзащиты. Сказали, что будут писать письмо в мэрию, что бы хотя бы частично нам компенсировали потери. Сказали, что полностью нам никто компенсировать потери не будет, — говорит жительница дома № 62 по ул. Богдана Хмельницкого Ольга Валяева.

Кто виноват в том, что из-за тяжести снега у многоквартирного дома № 62 на Богдана Хмельницкого обрушилась крыша? Пока все вопросы к управляющей компании «Регион». Ее сотрудники приезжали и даже что-то чинили.

— Взяли старый шифер и поменяли на старый и все! Вся работа, — говорит житель дома № 62 по ул. Богдана Хмельницкого Константин Валяев.

В 28 квартире пополам разломилась несущая балка. С потолка до сих пор бежит вода. По сути, в доме должны идти ремонтные работы, кто-то должен ремонтировать, стучать, но на крыше и в подъездах — тишина.

Полное спокойствие и в самой управляющей компании «Регион». Директор о происшествии знает и считает, что проблема раздута.

— Вы как оцениваете? Кто виноват в происшествии, снег?

— Но кого винить, трудно сказать, есть план по уборке снега, мы его выполняем, — говорит директор УК «Регион» Алексей Марченко.

Однако в департаменте энергетики придерживаются другого мнения. За все действия, касающиеся многоквартирных домов, отвечают непосредственно управляющие компании. В последний раз снег с крыши этого дома убирали в декабре 2016 года.

— Сейчас в отношении данной УК проводятся проверки. Если будут выявлены нарушения, то это повлечет штрафы и серьезные — до 250 тысяч рублей, — сообщил заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства г. Новосибирска Сергей Елисеев.

Вчера журналисты ОТС убедились лично: на соседних домах по ул. Богдана Хмельницкого снег на крышах не убран.