В Новосибирске с крыши сошла снежная лавина и засыпала забор

В Новосибирске с крыши одного из домов по улице Выборной, которая расположена в Октябрьском районе города, слетело огромное количество снега. Происшествие случилось 24 февраля.

Об этом сообщает группа «АСТ- 54». Снег с крыши начал стремительно падать, снес металлическое ограждение, которое находилось возле строения, и полностью засыпал его собой. Произошедшее сняла камера наблюдения, после чего ролик стал популярным в сети.