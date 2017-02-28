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06:29 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске с крыши сошла снежная лавина и засыпала забор

Инцидент произошел в Октябрьском районе мегаполиса.

В Новосибирске с крыши одного из домов по улице Выборной, которая расположена в Октябрьском районе города, слетело огромное количество снега. Происшествие случилось 24 февраля.

Об этом сообщает группа «АСТ- 54». Снег с крыши начал стремительно падать, снес металлическое ограждение, которое находилось возле строения, и полностью засыпал его собой. Произошедшее сняла камера наблюдения, после чего ролик стал популярным в сети.

При этом это уже не первый случай падения снега и льда с крыш города- на улице Галущака, 2 льдина пробила лобовое стекло припаркованной у здания машине, на улице Трудовой, 15 упавшие льдины поцарапали седан и внедорожник, а на Красном проспекте, 11 снег и льдины постоянно падают на дорогу для пешеходов с крыши «Дома с часами».

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