В Новосибирске с крыши сошла снежная лавина и засыпала забор
Инцидент произошел в Октябрьском районе мегаполиса.
Инцидент произошел в Октябрьском районе мегаполиса.
В Новосибирске с крыши одного из домов по улице Выборной, которая расположена в Октябрьском районе города, слетело огромное количество снега. Происшествие случилось 24 февраля.
Об этом сообщает группа «АСТ- 54». Снег с крыши начал стремительно падать, снес металлическое ограждение, которое находилось возле строения, и полностью засыпал его собой. Произошедшее сняла камера наблюдения, после чего ролик стал популярным в сети.
При этом это уже не первый случай падения снега и льда с крыш города- на улице Галущака, 2 льдина пробила лобовое стекло припаркованной у здания машине, на улице Трудовой, 15 упавшие льдины поцарапали седан и внедорожник, а на Красном проспекте, 11 снег и льдины постоянно падают на дорогу для пешеходов с крыши «Дома с часами».