СМИ: В Актау ограбили кассу авиакомпании SCAT
Мужчина в маске угрожал кассирам ножом.
Мужчина в маске угрожал кассирам ножом.
В Актау 27 февраля ограбили кассу авиакомпании SCAT. Мужчина в маске, вооруженный ножом, забрал дневную выручку.
Преступник, угрожая кассирам ножом, завернутым в пакет, забрал дневную выручку и выбежал из помещения, сообщает Lada.kz со ссылкой на анонимный источник.
По данным источника, ограбление произошло в обеденный перерыв. В это время рольставни были приспущены. Мужчина буквально пролез снизу и проник в офис.
Точная сумма, которую украл злоумышленник, пока неизвестна.
Напомним, кассу авиакомпании «SCAT» ранее обворовывали. В ночь с 5-го на 6-е сентября 2011 года в офис актауского филиала «SCAT» проникли злоумышленники.
Они взломали входную дверь, вскрыли сейф и украли 6,5 миллионов тенге. В полиции возбудили уголовное дело, но преступников не нашли.