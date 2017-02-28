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07:15 (мск), источник: Nur.kz

СМИ: В Актау ограбили кассу авиакомпании SCAT

Мужчина в маске угрожал кассирам ножом.

В Актау 27 февраля ограбили кассу авиакомпании SCAT. Мужчина в маске, вооруженный ножом, забрал дневную выручку.

Преступник, угрожая кассирам ножом, завернутым в пакет, забрал дневную выручку и выбежал из помещения, сообщает Lada.kz со ссылкой на анонимный источник.

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По данным источника, ограбление произошло в обеденный перерыв. В это время рольставни были приспущены. Мужчина буквально пролез снизу и проник в офис.

Точная сумма, которую украл злоумышленник, пока неизвестна. Девушка-кассир сразу нажала на тревожную кнопку, однако, на момент прибытия сотрудников охранного агентства мужчина успел скрыться.

Напомним, кассу авиакомпании «SCAT» ранее обворовывали. В ночь с 5-го на 6-е сентября 2011 года в офис актауского филиала «SCAT» проникли злоумышленники.

Они взломали входную дверь, вскрыли сейф и украли 6,5 миллионов тенге. В полиции возбудили уголовное дело, но преступников не нашли.

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