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06:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ученые из Красноярска назвали главную причину гибели хвойных лесов Сибири

По данным специалистов, леса гибнут из-за сухого климата.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские ученые полагают, что главной причиной гибели темнохвойных лесов Сибири (кедра и пихты) стала возрастающая засушливость климата. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Сибирского федерального университета.

«Темнохвойные Сибири — кедр и пихта — усыхают в южных частях своих ареалов и продвигаются в горы и на север. Ученые полагают, что главная причина этого явления — возрастание засушливости климата. Состояние лесов, сформированных кедром, пихтой и елью, в последние десятилетия ухудшается в значительной части России, в частности — в Сибири и Прибайкалье», — говориться в статье.

Для решения проблемы необходима разработка стратегии лесовосстановления, учитывающей «миграцию» хвойных пород под воздействием изменений климата. В частности, авторы статьи считают, что бессмысленно восстанавливать кедровники и пихтарники в зонах, где эколого-климатические условия изменились и не отвечают требованиям этих видов. Конструктивным решением станет замена кедра и пихты в этих зонах засухоустойчивыми видами деревьев.

Добавим, ученые провели исследование в Институте леса СО РАН и СФУ при сотрудничестве с представителями Российского центра защиты леса и Центра космических полётов NASA (США).

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