Ученые из Красноярска назвали главную причину гибели хвойных лесов Сибири
По данным специалистов, леса гибнут
По данным специалистов, леса гибнут
Красноярские ученые полагают, что главной причиной гибели темнохвойных лесов Сибири (кедра и пихты) стала возрастающая засушливость климата. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Сибирского федерального университета.
«Темнохвойные Сибири — кедр и пихта — усыхают в южных частях своих ареалов и продвигаются в горы и на север. Ученые полагают, что главная причина этого явления — возрастание засушливости климата. Состояние лесов, сформированных кедром, пихтой и елью, в последние десятилетия ухудшается в значительной части России, в частности — в Сибири и Прибайкалье», — говориться в статье.
Для решения проблемы необходима разработка стратегии лесовосстановления, учитывающей «миграцию» хвойных пород под воздействием изменений климата. В частности, авторы статьи считают, что бессмысленно восстанавливать кедровники и пихтарники в зонах, где
Добавим, ученые провели исследование в Институте леса СО РАН и СФУ при сотрудничестве с представителями Российского центра защиты леса и Центра космических полётов NASA (США).