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06:26 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском в пути загорелся электровоз

К нему было прицеплено 69 грузовых вагонов.

Накануне, 27 февраля, в Любинском районе во время движения загорелся электровоз. Как сообщает «Вечерний Омск», звонок пожарным поступил в 18:15. На место происшествия выехали четыре боевых расчёта МЧС и пожарный поезд ОАО «РЖД».

Вспыхнула кабельная линия в электровозе. Чтобы приняться за работу, требовалось в первую очередь отключить электропитание, ведь поезд находился под высоким напряжением. Тушение пожара длилось час.

Ни люди, ни прицепленные к электровозу 69 грузовых вагонов не пострадали. Последствиями пожара стали закопчённое машинное отделение и повреждённые четыре погонных метра кабеля.

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