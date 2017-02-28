Под Омском в пути загорелся электровоз

Накануне, 27 февраля, в Любинском районе во время движения загорелся электровоз. Как сообщает «Вечерний Омск», звонок пожарным поступил в 18:15. На место происшествия выехали четыре боевых расчёта МЧС и пожарный поезд ОАО «РЖД».

Вспыхнула кабельная линия в электровозе. Чтобы приняться за работу, требовалось в первую очередь отключить электропитание, ведь поезд находился под высоким напряжением. Тушение пожара длилось час.

Ни люди, ни прицепленные к электровозу 69 грузовых вагонов не пострадали. Последствиями пожара стали закопчённое машинное отделение и повреждённые четыре погонных метра кабеля.