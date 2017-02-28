Кроссовер сбил водителя автокрана и монтажника рекламы в Новосибирске, сообщили спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

Авария произошла 27 февраля в 23:50. Водитель KIA Sportage, влетел в припаркованный на проезжей части на улице Ипподромской автокран KATO, который прибыл для демонтажа рекламы. Перед столкновением водитель сбил 29-летнего водителя автокрана и одного рабочего рекламного агентства. .

«Водителя зажало в смятом салоне, на помощь ему выехали Спасатели МАСС и врачи “скорой помощи”. За жизнь водителя в данный момент бороться сотрудники “скорой”. Пострадавших экстренно госпитализировали в медучреждение города», — рассказали спасатели.