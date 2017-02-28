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06:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Кроссовер сбил водителя автокрана и монтажника рекламы в Новосибирске

В Новосибирске ночью 28 февраля водитель KIA Sportage на улице Ипподромской сбил двух человек и оказался зажатым в салоне, сейчас врачи борются за его жизнь, сообщили спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

Кроссовер сбил водителя автокрана и монтажника рекламы в Новосибирске, сообщили спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

Авария произошла 27 февраля в 23:50. Водитель KIA Sportage, влетел в припаркованный на проезжей части на улице Ипподромской автокран KATO, который прибыл для демонтажа рекламы. Перед столкновением водитель сбил 29-летнего водителя автокрана и одного рабочего рекламного агентства. .

«Водителя зажало в смятом салоне, на помощь ему выехали Спасатели МАСС и врачи “скорой помощи”. За жизнь водителя в данный момент бороться сотрудники “скорой”. Пострадавших экстренно госпитализировали в медучреждение города», — рассказали спасатели.

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