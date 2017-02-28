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07:07 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске еще один торговец суррогатным виски получил срок

23-летний распространитель контрафактного алкоголя осужден на 4,5 года лишения свободы.

Источник: AP 2017

Советский районный суд г. Красноярска вынес приговор еще одному продавцу опасным виски. На скамье подсудимых оказался 23-летний Евгений Литвинов. За распространение контрафактного алкоголя, опасного для жизни, молодого человека приговорили к лишению свободы сроком на 4 года и 6 месяцев, которые он проведет в колонии общего режима, сообщили в краевой прокуратуре.

Напомним, массовое отравление поддельным виски в Красноярске произошло осенью 2016 года. Тогда через интернет по сниженным ценам горожане покупали виски «Джек Дэниелс». В результате 8 человек скончались, еще 25 с отравлением оказались на больничной койке.

По версии следствия, в 2015 году молодой человек организовал из Москвы в Красноярск поставки алкогольной продукции под видом одной из известных марок виски. Их употребление привело к трагедии.

Кстати, 25 февраля в поселке Подгорный после употребления спиртного умерла 38-летняя женщина, еще четверо человек доставлены в реанимационное отделение. Полицейские выясняют причины смерти и было ли это отравление суррогатным алкоголем.

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