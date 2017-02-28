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07:22 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске водитель, сбивший двух рабочих и кран, скончался

Жуткое ДТП произошло минувшей ночью на улице Ипподромской.

В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие, после которого виновник аварии скончался в больнице. Об этом сообщают «Новосибирские Новости».

Ночью с 27 на 28 февраля мужчина на автомобиле марки KIA Sportage ехал по улице Ипподромской и направлялся в сторону улицы Кропоткина. По неустановленным причинам возле путепровода на улице Писарева водитель не справился с управлением, после чего пробил на автомобиле ограждение, сбил двух рабочих, которые устанавливали в этом месте рекламную конструкцию, а затем отлетел на автокран и стоящего неподалеку от него водителя.

Автомобиль «Киа» лишился передней части, а водителя вызволили из смятого автомобиля спасатели МАСС. Лихача незамедлительно госпитализировали. Также, кроме виновника аварии, в больницу попали один из монтажников рекламного баннера и водитель автокрана. Обоим пострадавшим по 28 лет. Первый в результате наезда сломал пальцы ноги, а второй- голень. Причины аварии устанавливаются.

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