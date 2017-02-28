Хабаровчан, которые торговали неликвидными автомобилями, задержали во Владивостоке

Объявления о продаже автомобилей фигуранты размещали на специализированных сайтах. Общий ущерб, причиненный обманутым покупателям, составил свыше 1,5 миллиона рублей. Доказана причастность злоумышленников к четырем подобным преступлениям. Информация о других аналогичных фактах сейчас отрабатывается полицейскими.

Фигурантов задержали во Владивостоке. Уголовное дело, возбужденное по фактам мошенничеств, направили в суд. Один из хабаровчан находится под стражей, второй — под домашним арестом. Им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.