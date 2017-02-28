Пропавшего в Ванино ребенка ищут с собаками и квадрокоптером

К поискам пропавшего в Ванино восьмилетнего Макара Б. привлечены сотни волонтеров, полицейские, пограничники с собаками и квадрокоптер. Как сообщили жители поселка, в ближайшее время листовки с информацией о пропавшем ребенке начнут распространять в соседней Совгавани и даже в Хабаровске, сообщает портал «Губерния».

Напомним, школьник из Ванино пропал днем 26 февраля. Известно, что из дома мальчик никогда раньше не сбегал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Не исключено, что ребенка похитили.

Сейчас поисками пропавшего, помимо полиции, занимаются многочисленные волонтеры и специализированные поисковые группы.

«Поиски продвигаются. Прямо сейчас у нас работают две группы на Втором районе, еще одна группа работала с утра в районе базы 040 и китайского рынка — там ребята с квадрокоптером обследовали, но ничего не нашли. Также вчера мы были в районе кладбища, в ночь я с инициативной группой выезжала, мы обследовали территорию Дальтрансугля, были на свалке, обследовали реку Мучке. Ребята у нас ведут поиски в Совгавани, в Майском, в Заветах [Ильича]. Мы обратились за помощью в группу “Амур-Поиск”, которая профессионально занимается поиском пропавших людей. Охвачены транспортники, которые занимаются перевозками: автобусники, таксисты и так далее. Любые возможные версии достойны, чтобы мы их проверяли, поэтому ищем везде и опрашиваем всех», — рассказала координатор волонтерских групп Ольга Андриенко.

По словам собеседницы, жители Ванино очень активно откликнулись на призыв о помощи в поисках — сейчас около 200 добровольцев в составе одной из поисковых групп прочесывают лесопарковую зону на территории поселка. Благодаря помощи ванинцев удалось распечатать большое количество листовок с информацией о Макаре, которые будут распространяться на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов, а также в Хабаровске.

«Времени очень мало, беспокоят сводки гидрометцентра — передают снег, поэтому каждая секунда у нас на счету. Привлекаем людей всеми доступными способами, чтобы ребенка найти. Пока ничего серьезного волонтерами не было обнаружено. Мы привлекали и собак: были кинологи, собачники, пограничники со служебными собаками, но пока этот метод не дал результатов», — добавила Ольга Андриенко.

