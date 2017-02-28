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07:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Неизвестные взломали банкомат в магазине в Кольцово

Неизвестные взломали банкомат в магазине «Продсиб» в Кольцово, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

В районном поселке Кольцово неизвестные взломали банкомат, расположенный в магазине «Продсиб». Согласно данным 2ГИС, в здании магазина находятся банкоматы банков ВТБ-24 и банка «Левобережный».

«Неизвестные, пока неустановленным образом пробрались в магазин “Продсиб”, находящийся под охраной, взломали банкомат и забрали все до последней копейки. Уйдя, оставили идеальный порядок. Все, что удалось узнать, это то, что работали заранее подготовленные или обученные люди», — рассказали подписчики.

Сейчас на месте работает полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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