Неизвестные взломали банкомат в магазине в Кольцово
Неизвестные взломали банкомат в магазине «Продсиб» в Кольцово, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».
Неизвестные взломали банкомат в магазине «Продсиб» в Кольцово, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».
В районном поселке Кольцово неизвестные взломали банкомат, расположенный в магазине «Продсиб». Согласно данным 2ГИС, в здании магазина находятся банкоматы банков ВТБ-24 и банка «Левобережный».
«Неизвестные, пока неустановленным образом пробрались в магазин “Продсиб”, находящийся под охраной, взломали банкомат и забрали все до последней копейки. Уйдя, оставили идеальный порядок. Все, что удалось узнать, это то, что работали заранее подготовленные или обученные люди», — рассказали подписчики.
Сейчас на месте работает полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.