Неизвестные взломали банкомат в магазине в Кольцово

В районном поселке Кольцово неизвестные взломали банкомат, расположенный в магазине «Продсиб». Согласно данным 2ГИС, в здании магазина находятся банкоматы банков ВТБ-24 и банка «Левобережный».

«Неизвестные, пока неустановленным образом пробрались в магазин “Продсиб”, находящийся под охраной, взломали банкомат и забрали все до последней копейки. Уйдя, оставили идеальный порядок. Все, что удалось узнать, это то, что работали заранее подготовленные или обученные люди», — рассказали подписчики.