Вечером 27 февраля на участке теплотрассы по улице Автогенной и Никитина произошел прорыв трубы. Из-за коммунальной аварии были отключены от тепла и горячей воды 54 жилых дома, 2 детских учреждения и 7 объектов.

У станции «Золотая Нива» в Новосибирске залило дорогу кипятком, сообщает «КП».

Как отметили в пресс-службе «Сибэко». Произошло снижение параметров отопления и горячего водоснабжения потребителей в Октябрьском и Центральном районах. В зону снижения попали 185 жилых домов, 20 детских учреждений, 8 больниц, 18 учебных заведений, по улицам Богаткова, Лескова, Никитина, Кирова, Военная.

Дефектный участок был локализован в 21 часов вечера. Окончательно участок будет отремонтирован к обеду во вторник, 28 февраля.