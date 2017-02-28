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07:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

У станции «Золотая Нива» в Новосибирске залило дорогу кипятком

В Новосибирске вечером 27 февраля прорвало теплотрассу рядом с станцией метро «Золотая Нива», сообщает «КП».

У станции «Золотая Нива» в Новосибирске залило дорогу кипятком, сообщает «КП».

Вечером 27 февраля на участке теплотрассы по улице Автогенной и Никитина произошел прорыв трубы. Из-за коммунальной аварии были отключены от тепла и горячей воды 54 жилых дома, 2 детских учреждения и 7 объектов.

Как отметили в пресс-службе «Сибэко». Произошло снижение параметров отопления и горячего водоснабжения потребителей в Октябрьском и Центральном районах. В зону снижения попали 185 жилых домов, 20 детских учреждений, 8 больниц, 18 учебных заведений, по улицам Богаткова, Лескова, Никитина, Кирова, Военная.

Дефектный участок был локализован в 21 часов вечера. Окончательно участок будет отремонтирован к обеду во вторник, 28 февраля.

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