У станции «Золотая Нива» в Новосибирске залило дорогу кипятком
В Новосибирске вечером 27 февраля прорвало теплотрассу рядом с станцией метро «Золотая Нива», сообщает «КП».
В Новосибирске вечером 27 февраля прорвало теплотрассу рядом с станцией метро «Золотая Нива», сообщает «КП».
У станции «Золотая Нива» в Новосибирске залило дорогу кипятком, сообщает «КП».
Вечером 27 февраля на участке теплотрассы по улице Автогенной и Никитина произошел прорыв трубы.
Как отметили в
Дефектный участок был локализован в 21 часов вечера. Окончательно участок будет отремонтирован к обеду во вторник, 28 февраля.