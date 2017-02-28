Дом мэра Каргата Олега Орла поджег неизвестный

Пожарные сработали оперативно и затушили огонь всего за несколько минут. Поэтому повреждения от огня зафиксированы небольшие — обгорела обшивка из сайдинга. Как сообщил районному корреспонденту VN.ru заместитель начальника каргатского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Ларионов, возгорание произошло предположительно в результате поджога.

Жертв и разрушений нет. По факту поджога возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица. Дело принято к производству следственным отделом МО «Каргатский» МВД России.

На сегодня существует две версии произошедшего. По одной из них, преступление в отношении Олега Орла совершено на почве неприязненных отношений. Среди населения эта версия обрастает самыми неожиданными слухами и пикантными подробностями, и каргатцы уже предположили, кто может быть этим «неустановленным лицом». Дело за следствием.

Существует и другая, неофициальная версия. Она связана со служебной деятельностью мэра Каргата. В последнее время Олег Орел якобы принял несколько не популярных решений, что могло привести к таким последствиям.

44-летний Олег Орел был избран главой Каргата Новосибирской области 9 июня 2013 года на общегородских выборах. Отметим, что это не первый подобный поджог в Каргатском районе. Подобное уже происходило в прошлом в ряде сел, когда атаке «красного петуха» подверглись дома и стога заготовленного на зиму сена сельскохозяйственных руководителей.

Справка:

Каргат расположен на Барабинской низменности на реке Каргат в 177 км к западу от Новосибирска. Каргат (в переводе с тюркского «черная ягода», то есть смородина) — административный центр Каргатского района с населением 9998 тыс. человек. Национальный состав населения: русские — 91%, татары, немцы, казахи и другие национальности — 9%. Через город проходит Транссибирская магистраль.