Омского чиновника проверяют после скандального видео с браконьерами
Полицейские уже проводят проверку по данному факту.
Полицейские уже проводят проверку по данному факту.
Главный защитник животных Омской области пойман на браконьерстве. Об этом сообщили охотники из Колосовского района.
На видео, которое появилось в сети интернет, охотники просят Виктора Данилова показать сумку с охотничьими трофеями. Чиновник этому всячески препятствовал. По словам охотников, там находилась туша убитой рыси, которая занесена в Красную книгу региона. Но напарник Данилова утверждал, что там енотовидная собака, а высокопоставленный чиновник, выражаясь нецензурно, уверял, что в сумке вообще личное имущество.
Полицейские уже проводят проверку по данному факту.
Отметим, что Виктор Данилов родился в Колосовском районе, а кресло директора «Управления по охране животного мира» занимает с ноября 2012 года.
Губернатор Омской области Виктор Назаров уже поручил провести в отношении Данилова служебную проверку.