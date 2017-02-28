Омского чиновника проверяют после скандального видео с браконьерами

Главный защитник животных Омской области пойман на браконьерстве. Об этом сообщили охотники из Колосовского района.

На видео, которое появилось в сети интернет, охотники просят Виктора Данилова показать сумку с охотничьими трофеями. Чиновник этому всячески препятствовал. По словам охотников, там находилась туша убитой рыси, которая занесена в Красную книгу региона. Но напарник Данилова утверждал, что там енотовидная собака, а высокопоставленный чиновник, выражаясь нецензурно, уверял, что в сумке вообще личное имущество.

Полицейские уже проводят проверку по данному факту.