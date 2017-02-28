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07:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Омского чиновника проверяют после скандального видео с браконьерами

Полицейские уже проводят проверку по данному факту.

Главный защитник животных Омской области пойман на браконьерстве. Об этом сообщили охотники из Колосовского района.

На видео, которое появилось в сети интернет, охотники просят Виктора Данилова показать сумку с охотничьими трофеями. Чиновник этому всячески препятствовал. По словам охотников, там находилась туша убитой рыси, которая занесена в Красную книгу региона. Но напарник Данилова утверждал, что там енотовидная собака, а высокопоставленный чиновник, выражаясь нецензурно, уверял, что в сумке вообще личное имущество.

Полицейские уже проводят проверку по данному факту.

Отметим, что Виктор Данилов родился в Колосовском районе, а кресло директора «Управления по охране животного мира» занимает с ноября 2012 года.

Губернатор Омской области Виктор Назаров уже поручил провести в отношении Данилова служебную проверку.

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