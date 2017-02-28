В омском микрорайоне «Прибрежный» глыбы снега повредили 5 автомобилей

В микрорайоне «Прибрежный» случилось происшествие. За одну ночь сошедшие с домов глыбы снега повредили 5 автомобилей. Как утверждает в социальных сетях омич Денис Иконников, представители управляющей компании «Полет» в досудебном порядке согласились отремонтировать машины за счет предприятия. Участковый составил протокол.

Примечательно, что на домах микрорайона развешаны объявления с предупреждением о вероятности падения снега, просьбами не ставить автомобили возле многоэтажек. Впрочем, не исключено, что объявления появились после происшествия.