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08:27 (мск), источник: СуперОмск

В омском микрорайоне «Прибрежный» глыбы снега повредили 5 автомобилей

Полицейский составил протокол.

В микрорайоне «Прибрежный» случилось происшествие. За одну ночь сошедшие с домов глыбы снега повредили 5 автомобилей. Как утверждает в социальных сетях омич Денис Иконников, представители управляющей компании «Полет» в досудебном порядке согласились отремонтировать машины за счет предприятия. Участковый составил протокол.

Примечательно, что на домах микрорайона развешаны объявления с предупреждением о вероятности падения снега, просьбами не ставить автомобили возле многоэтажек. Впрочем, не исключено, что объявления появились после происшествия.

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