В Екатеринбурге без воды остались три микрорайона

Около 20.00 27 февраля в Екатеринбурге пропала холодная вода в микрорайонах ЖБИ, Втузгородок и Пионерский. Это произошло из-за порыва трубопровода на Высоцкого.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МУП «Водоканал», коммунальщики провели все необходимые переключения, после чего ХВС появилось в Пионерском и на Втузгородке. В многоэтажки на ЖБИ вода поступает на очень пониженном давлении — она не поднимается выше 3 этажа.

«Вчера пришла с работы домой в районе семи часов вечера — вода ещё была. Спустя час-полтора ни холодной, ни горячей. Дом у нас 16-этажный. Консьерж сказала, что воду дадут только к часу ночи. Я взяла канистру и отправилась к водороботу, но не работал и он. В итоге воду дали ночью, когда все спали, в 6 утра она ещё была, а к семи часам снова пропала», — поделилась жительница одного из домов на Сиреневом бульваре.

К раскопочным работам специалисты приступят сегодня.

Стоит добавить, что последние 3 дня сидели без воды жители Уралмаша — коммунальную аварию там устранили минувшей ночью.