Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Сергей Лазарев впервые показал сына
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
"За рулем была мама": сын Караченцова рассказал о ДТП
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
08:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге без воды остались три микрорайона

Из-за коммунальной аварии.

Источник: УралИнформБюро

Около 20.00 27 февраля в Екатеринбурге пропала холодная вода в микрорайонах ЖБИ, Втузгородок и Пионерский. Это произошло из-за порыва трубопровода на Высоцкого.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МУП «Водоканал», коммунальщики провели все необходимые переключения, после чего ХВС появилось в Пионерском и на Втузгородке. В многоэтажки на ЖБИ вода поступает на очень пониженном давлении — она не поднимается выше 3 этажа.

«Вчера пришла с работы домой в районе семи часов вечера — вода ещё была. Спустя час-полтора ни холодной, ни горячей. Дом у нас 16-этажный. Консьерж сказала, что воду дадут только к часу ночи. Я взяла канистру и отправилась к водороботу, но не работал и он. В итоге воду дали ночью, когда все спали, в 6 утра она ещё была, а к семи часам снова пропала», — поделилась жительница одного из домов на Сиреневом бульваре.

К раскопочным работам специалисты приступят сегодня.

Стоит добавить, что последние 3 дня сидели без воды жители Уралмаша — коммунальную аварию там устранили минувшей ночью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Эхо Чайки: суд заблокировал The Moscow Post
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
Улицу напротив посольства РФ в США хотят назвать в честь Немцова
Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии «Оскар»
В «Газпроме» назвали экспортные цены на газ в Евросоюз
Историк усомнился в высоком уровне образования в СССР
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь