Огромный сугроб обрушился с крыши в Новосибирске

Напомним, 24 февраля в Новосибирске случилось другое ЧП — обвалилась кровля жилого дома на улице Богдана Хмельницкого. Предположительно обрушение произошло из-за скопившегося снега. Обошлось без жертв и пострадавших.

Другое громкое ЧП из-за скопивших 400 тонн снега случилось в бердском конном клубе «Аллюр». Обрушение произошло из-за метрового слоя снега, который лежал на крыше обрушившегося манежа. Погибли один взрослый и ребенок. Еще семеро человек пострадали.