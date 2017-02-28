Огромный сугроб обрушился с крыши в Новосибирске
Вчера в социальных сетях появился ролик, снятый камерой наблюдения. На кадрах видно, как с крыши здания срывается многотонный слой снега — к счастью, на забор, а не на тротуар.
Вчера в социальных сетях появился ролик, снятый камерой наблюдения. На кадрах видно, как с крыши здания срывается многотонный слой снега — к счастью, на забор, а не на тротуар.
Напомним, 24 февраля в Новосибирске случилось другое ЧП — обвалилась кровля жилого дома на улице Богдана Хмельницкого. Предположительно обрушение произошло
Другое громкое ЧП
В связи с этим коммунальщикам Новосибирска было поручено убрать снег с крыш зданий, но как показало недавнее происшествие, скопление снега на крышах домов — в Новосибирске не редкость.