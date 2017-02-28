Во вчерашнем массовом ДТП в Омске пострадал пятилетний мальчик
Столкновение четырёх автомобилей в районе Новой Московки бурно обсуждали в популярных пабликах очевидцы.
Столкновение четырёх автомобилей в районе Новой Московки бурно обсуждали в популярных пабликах очевидцы.
Сегодня УМВД по Омской области опубликовало официальную информацию о массовом ДТП, которое произошло накануне, 27 февраля, на улице Новокирпичной.
Аварию спровоцировал 31-летний водитель автомобиля «Акура». Двигаясь по Новокирпичной в сторону Сибирского проспекта, мужчина не справился с управлением и врезался в ехавший ему навстречу автомобиль «Мазда-3», который вела 34-летняя омичка.
От удара «Мазду» отбросило, и она столкнулась с двигавшейся попутно «Тойотой-Короллой» под управлением 58-летнего мужчины. По принципу домино «Тойота» столкнулась с «Маздой-Фамилией», за рулём которой сидел 34-летний мужчина.
Медицинская помощь понадобилась людям в автомобиле «Мазда-3». Автовладелицу, её 56-летнюю и 12-летнюю пассажирок после медосмотра отпустили домой. Самого младшего пассажира — пятилетнего мальчика — госпитализировали.
Во всех причинах аварии продолжает разбираться ГИБДД.