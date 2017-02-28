Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
Сергей Лазарев впервые показал сына
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Как одевать ребенка весной: советы мам
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
07:42 (мск), источник: Om1.ru

Во вчерашнем массовом ДТП в Омске пострадал пятилетний мальчик

Столкновение четырёх автомобилей в районе Новой Московки бурно обсуждали в популярных пабликах очевидцы.

Сегодня УМВД по Омской области опубликовало официальную информацию о массовом ДТП, которое произошло накануне, 27 февраля, на улице Новокирпичной.

Аварию спровоцировал 31-летний водитель автомобиля «Акура». Двигаясь по Новокирпичной в сторону Сибирского проспекта, мужчина не справился с управлением и врезался в ехавший ему навстречу автомобиль «Мазда-3», который вела 34-летняя омичка.

От удара «Мазду» отбросило, и она столкнулась с двигавшейся попутно «Тойотой-Короллой» под управлением 58-летнего мужчины. По принципу домино «Тойота» столкнулась с «Маздой-Фамилией», за рулём которой сидел 34-летний мужчина.

Медицинская помощь понадобилась людям в автомобиле «Мазда-3». Автовладелицу, её 56-летнюю и 12-летнюю пассажирок после медосмотра отпустили домой. Самого младшего пассажира — пятилетнего мальчика — госпитализировали.

Во всех причинах аварии продолжает разбираться ГИБДД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пожаром в поезде под Омском заинтересовалась прокуратура
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
Улицу напротив посольства РФ в США хотят назвать в честь Немцова
Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии «Оскар»
В «Газпроме» назвали экспортные цены на газ в Евросоюз
Историк усомнился в высоком уровне образования в СССР
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь