Во вчерашнем массовом ДТП в Омске пострадал пятилетний мальчик

Сегодня УМВД по Омской области опубликовало официальную информацию о массовом ДТП, которое произошло накануне, 27 февраля, на улице Новокирпичной.

Аварию спровоцировал 31-летний водитель автомобиля «Акура». Двигаясь по Новокирпичной в сторону Сибирского проспекта, мужчина не справился с управлением и врезался в ехавший ему навстречу автомобиль «Мазда-3», который вела 34-летняя омичка.

От удара «Мазду» отбросило, и она столкнулась с двигавшейся попутно «Тойотой-Короллой» под управлением 58-летнего мужчины. По принципу домино «Тойота» столкнулась с «Маздой-Фамилией», за рулём которой сидел 34-летний мужчина.