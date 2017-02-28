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08:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин на «Чайзере» протаранил грузовик и сбежал

В разбитой машине лихач забыл свой паспорт.

В два часа ночи недалеко от остановки «Индустриальная» 28-летний водитель «Тойоты Чайзер» протаранил ехавший впереди него микрогрузовик и сбежал с места аварии, сообщает портал «Губерния».

Шофер замершего на трамвайных путях «Атласа» попытался задержать лихача. Водитель микрогрузовика вернулся на место аварии спустя четверть часа — уже на машине ДПС. Беглеца он догнать так и не смог, потеряв его из виду во дворах.

Продолжать поиски виновника с автоинспекторами 27-летний мужчина не стал — не позволяло самочувствие. Вместе с шофером разбитого «Атласа» в больницу отправилась и его чудом уцелевшая спутница. Личность сбежавшего полицейским известна: на месте происшествия он забыл свои документы.

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