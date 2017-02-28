В Новосибирске полицейские нашли лабораторию по производству амфетамина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Как было установлено, производство амфетамина организовали двое жителей Новосибирска в возрасте 25 и 28 лет, старший из которых уже привлекался к уголовной ответственности. Психотропное вещество мужчины самостоятельно изготавливали в арендованном гараже в Первомайском районе для дальнейшего сбыта. В гараже сотрудники полиции обнаружили и изъяли психотропное вещество амфетамин общей массой более 30 граммов. .

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.