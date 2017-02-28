Минчанин сдавал арендованные электроинструменты в ломбард
28 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Минчанин сдавал арендованные электроинструменты в ломбард, сообщила БЕЛТА официальный представитель Советского РУВД Минска Ольга Лапаева.
28 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Минчанин сдавал арендованные электроинструменты в ломбард, сообщила БЕЛТА официальный представитель Советского РУВД Минска Ольга Лапаева.
Правоохранителям поступило заявление от одного из салонов проката бытовой техники. В салоне пояснили, что к ним за арендой электроинструментов дважды обращался молодой человек, который впоследствии не вернул оборудование в оговоренный срок.
Правонарушителем оказался 27-летний неработающий минчанин. Молодой человек арендовал в прокате
В ходе разбирательства молодой человек рассказал, что взятые электроинструменты он сдал в ломбард. В первый раз деньги от реализации потратил на оплату электроэнергии, счет за которую оказался достаточно большим. На тот момент, по словам задержанного, необходимыми средствами для погашения задолженности он не располагал. Аналогичную аферу мужчина решил затем повторить, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст. 209 (мошенничество) УК.