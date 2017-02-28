Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Порошенко заявил о "мощном сигнале", полученном от команды Трампа
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
"Экстренно доставлен в клинику": сын Караченцова сказал о ДТП
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
08:51 (мск), источник: БЕЛТА

Минчанин сдавал арендованные электроинструменты в ломбард

28 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Минчанин сдавал арендованные электроинструменты в ломбард, сообщила БЕЛТА официальный представитель Советского РУВД Минска Ольга Лапаева.

Источник: БЕЛТА

Правоохранителям поступило заявление от одного из салонов проката бытовой техники. В салоне пояснили, что к ним за арендой электроинструментов дважды обращался молодой человек, который впоследствии не вернул оборудование в оговоренный срок.

Правонарушителем оказался 27-летний неработающий минчанин. Молодой человек арендовал в прокате дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и перфоратор, оплатив сутки использования. На следующий день мужчина снова обратился в прокат, где арендовал еще одну шлифовальную машинку и перфоратор, попутно пояснив, что все взятые инструменты вернет на следующий день. Однако своего обещания мужчина не сдержал.

В ходе разбирательства молодой человек рассказал, что взятые электроинструменты он сдал в ломбард. В первый раз деньги от реализации потратил на оплату электроэнергии, счет за которую оказался достаточно большим. На тот момент, по словам задержанного, необходимыми средствами для погашения задолженности он не располагал. Аналогичную аферу мужчина решил затем повторить, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст. 209 (мошенничество) УК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Минске установлены цены на ЖКУ на 2017 год
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
Улицу напротив посольства РФ в США хотят назвать в честь Немцова
Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии «Оскар»
В «Газпроме» назвали экспортные цены на газ в Евросоюз
Историк усомнился в высоком уровне образования в СССР
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь