Минчанин сдавал арендованные электроинструменты в ломбард

Правоохранителям поступило заявление от одного из салонов проката бытовой техники. В салоне пояснили, что к ним за арендой электроинструментов дважды обращался молодой человек, который впоследствии не вернул оборудование в оговоренный срок.

Правонарушителем оказался 27-летний неработающий минчанин. Молодой человек арендовал в прокате дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и перфоратор, оплатив сутки использования. На следующий день мужчина снова обратился в прокат, где арендовал еще одну шлифовальную машинку и перфоратор, попутно пояснив, что все взятые инструменты вернет на следующий день. Однако своего обещания мужчина не сдержал.

В ходе разбирательства молодой человек рассказал, что взятые электроинструменты он сдал в ломбард. В первый раз деньги от реализации потратил на оплату электроэнергии, счет за которую оказался достаточно большим. На тот момент, по словам задержанного, необходимыми средствами для погашения задолженности он не располагал. Аналогичную аферу мужчина решил затем повторить, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст. 209 (мошенничество) УК.