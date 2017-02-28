Неизвестный поджег дом главы города Каргат в Новосибирской области

«Уголовное дело возбуждено по факту умышленного уничтожения чужого имущества», — сообщил собеседник агентства.

Пожар в доме на улице Чапаева в Каргате произошел в ночь на воскресенье. По данным местных СМИ, владелец дома — глава города Каргат Олег Орел в момент пожара находился в доме вместе с младшей дочерью. В результате пожара пострадавших нет, огнем повреждена наружная стена дома.

Местные СМИ также сообщают, что жена со старшей дочерью были в отъезде.

Орел избран главой города Каргат Новосибирской области 9 июня 2013 года на общегородских выборах.