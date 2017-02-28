В Новосибирске энергетики устраняют причины аварии на трубопроводе
Работы планируется закончить сегодня до 14 часов.
Работы планируется закончить сегодня до 14 часов.
В Новосибирске вчера, 27 февраля на участке теплотрассы D800 мм, расположенном по улицам Автогенная — Никитина прорвало трубопровод. Крупная коммунальная авария в 21 час этого же дня распространилась Об этом сообщили в АО «СИБЭКО».
Вода вышла на поверхность земли
Энергетики планируют окончательно устранить последствия аварии сегодня, 28 февраля в 14 00.