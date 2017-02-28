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08:21 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске энергетики устраняют причины аварии на трубопроводе

Работы планируется закончить сегодня до 14 часов.

В Новосибирске вчера, 27 февраля на участке теплотрассы D800 мм, расположенном по улицам Автогенная — Никитина прорвало трубопровод. Крупная коммунальная авария в 21 час этого же дня распространилась Об этом сообщили в АО «СИБЭКО».

Вода вышла на поверхность земли из-за того, что понизился рельеф на улицах Кошурникова и Богаткова. Из-за ремонта, чтобы устранить аварию, в городе отключили от теплоснабжения и горячей воды 63 потребителя. Всего 54 жилых дома, 2 детских учреждения и 7 других объектов. При этом следует добавить, что в некоторых жилых помещениях снизились параметры отопления и горячего водоснабжения потребителей зоны ПНС-11 в Октябрьском и Центральном районах по улицам Бориса Богаткова, Лескова, Никитина, Кирова, Военной, а также на Шевченковском и Депутатском жилмассивах. Всего параметры снизили в 185 жилых домах, 20 детских учреждениях, 8 лечебных, 18 учебных заведений и 95 других объектов.

Энергетики планируют окончательно устранить последствия аварии сегодня, 28 февраля в 14 00.

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