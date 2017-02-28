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08:19 (мск), источник: Uralpress.ru

В аварии под Чебаркулем скончался один человек, двое госпитализированы

В аварии под Чебаркулем (Челябинская область), которая произошла в одиннадцатом часу утра 27 февраля, скончался один человек, двое водителей госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. ДТП произошло на первом километре автодороги «Чебаркуль-Непряхино». Водитель автомобиля «Хендай Акцент» при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Хонда CR-V». Пассажир первой иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Процессуальное решение по факту дорожно-транспортного происшествия будет принято по результатам доследственной проверки в следственном отделе МО МВД России «Чебаркульский».

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