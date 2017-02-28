Пожаром в поезде под Омском заинтересовалась прокуратура

Главное управление МЧС по Омской области обнародовало подробности вчерашнего происшествия на железной дороге в Любинском районе. Как сообщалось ранее, там прямо в пути загорелась проводка в электровозе.

По предварительным данным, проводка задымилась около 17:40, когда поезд находился на перегоне между станциями «Любинская» и «Петрушенко». К локомотиву было прицеплено 69 вагонов, гружёных углём. Звонок в пожарную службу поступил в 18:15 вблизи сельского поселения XVI Партсъезд.

На место происшествия прибыло 16 сотрудников МЧС. Вскоре подоспел пожарный поезд «РЖД». Но сразу приступать к работе было невозможно, поскольку локомотивы находятся под высоким электрическим напряжением. Сперва следует отключить на железной дороге электрэнергию. Лишь когда сеть была обесточена, сотрудники МЧС, команда пожарного поезда и добровольная пожарная команда посёлка Камышловский принялась за тушение огня.

Пожар потушили примерно через час, но поезд стоял на рельсах до 20:50. Ждали восстановительного поезда, который должен был увести повреждённый локомотив с железнодорожного полотна. Было задержано пять грузовых поездов.

Омская транспортная прокуратура уведомила, что проводит по факту пожара проверку. Сотрудники контролирующего ведомства будут исполнять, качественно ли исполнялось законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Предположительно причиной пожара стало короткое замыкание. Материальный ущерб устанавливается. Но известно, что он затронул лишь локомотив: повреждены проводка и машинное отделение.