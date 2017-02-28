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10:16 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде водитель «попутки» избил и ограбил пассажира

В Калининграде автомобилист ограбил пассажира. Инцидент произошёл на улице Театральной.

Источник: Калининград.Ru

По предварительным данным, 28-летний мужчина доехал на попутной машине до своего дома, и у него возник конфликт с водителем по поводу оплаты. Во время потасовки владелец транспортного средства ударил пассажира, забрал куртку и телефон, после чего уехал. Ущерб оценили в 8500 рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В отношении 42-летнего водителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — «Грабёж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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