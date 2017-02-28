Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
«Не оставили шансов»: Порошенко о выигранном у России сражении
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
08:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанку осудили за то, что она попыталась расплатиться фальшивой купюрой в магазине

В Хабаровске осудили местную жительницу. В ноябре 2016 года знакомая предложила фигурантке расплатиться поддельной пятитысячной купюрой в одном из магазинов.

Женщина согласилась, однако продавец обнаружил признаки подделки и вызвал сотрудников охраны. Позже злоумышленницу задержали полицейские.

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Также женщину обязали пройти курс лечения от наркомании и реабилитацию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хабаровчанку осудили за то, что она попыталась расплатиться фальшивой купюрой в магазине
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
Улицу напротив посольства РФ в США хотят назвать в честь Немцова
Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии «Оскар»
В «Газпроме» назвали экспортные цены на газ в Евросоюз
Историк усомнился в высоком уровне образования в СССР
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь