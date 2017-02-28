Хабаровчанку осудили за то, что она попыталась расплатиться фальшивой купюрой в магазине

Женщина согласилась, однако продавец обнаружил признаки подделки и вызвал сотрудников охраны. Позже злоумышленницу задержали полицейские.

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Также женщину обязали пройти курс лечения от наркомании и реабилитацию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.