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08:39 (мск), источник: РИА Новости

Замглавы района в Иркутской области оставили под арестом

ИРКУТСК, 28 фев — РИА Новости. Иркутский областной суд оставил под арестом главу Казачинско-Ленского района Артема Амосова, подозреваемого в получении взятки, сообщает пресс-служба суда.

Источник: AP 2017

Заместитель главы Казачинско-Ленского района Артем Амосов был задержан 2 февраля при получении взятки в 2,5 миллиона рублей. По данным следствия, взятку он получал за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и оплату по муниципальному контракту за строительство нового полигона твердых бытовых отходов в районе. На следующий день по подозрению в соучастии был задержан глава района Александр Абраменко. Амосов был арестован на два месяца, в отношении Абраменко избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Казачинско-Ленского районного суда. Ранее избранная мера пресечения в виде ареста на два месяца Амосову Артему Леонидовичу оставлена без изменения», — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного суда.

В отношении Абраменко суд также ранее рассматривал апелляцию со стороны прокуратуры и оставил без изменения решение Кировского районного суда Иркутска. Судья не удовлетворил ходатайство о домашнем аресте главы района, он отпущен на свободу.

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