Замглавы района в Иркутской области оставили под арестом

Заместитель главы Казачинско-Ленского района Артем Амосов был задержан 2 февраля при получении взятки в 2,5 миллиона рублей. По данным следствия, взятку он получал за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и оплату по муниципальному контракту за строительство нового полигона твердых бытовых отходов в районе. На следующий день по подозрению в соучастии был задержан глава района Александр Абраменко. Амосов был арестован на два месяца, в отношении Абраменко избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Казачинско-Ленского районного суда. Ранее избранная мера пресечения в виде ареста на два месяца Амосову Артему Леонидовичу оставлена без изменения», — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного суда.

В отношении Абраменко суд также ранее рассматривал апелляцию со стороны прокуратуры и оставил без изменения решение Кировского районного суда Иркутска. Судья не удовлетворил ходатайство о домашнем аресте главы района, он отпущен на свободу.