Замглавы района в Иркутской области оставили под арестом
ИРКУТСК, 28 фев — РИА Новости. Иркутский областной суд оставил под арестом главу
ИРКУТСК, 28 фев — РИА Новости. Иркутский областной суд оставил под арестом главу
Заместитель главы
«Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение
В отношении Абраменко суд также ранее рассматривал апелляцию со стороны прокуратуры и оставил без изменения решение Кировского районного суда Иркутска. Судья не удовлетворил ходатайство о домашнем аресте главы района, он отпущен на свободу.